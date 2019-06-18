РИАМО - 18 июн. Тренер по легкой атлетике из городского округа Щелково обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности 8-летней девочки, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городскому округу Щелково ГСУ СК России по Московской области тренеру по легкой атлетике предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности девочки», — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По предварительным данным, мужчина после тренировок несколько раз совершал развратные действия в отношении ребенка. Девочка рассказала о произошедшем родителям, они обратились в полицию.

Тренера допросили, назначено проведение ряда экспертиз, в том числе сексолого-психолого-психиатрическая, психолого-психиатрическая и генетическая. Получены образцы буккального эпителия, запрошена характеристика. Решается вопрос о мере пресечения.