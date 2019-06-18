РИАМО - 18 июн. В подмосковной Электростали арестовали местного жителя, который обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Электростали ГСУ СК России по Московской области 42-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что с 2006 по 2019 год обвиняемый систематически совершал в отношении своего малолетнего племянника иные действия сексуального характера.

«Благодаря грамотно проведенной работе следователей ГСУ СК России по Московской области в тесном взаимодействии с сотрудниками ГУУР МВД России удалось установить и задержать мужчину, причастного к совершению преступления в отношении ребенка», – добавляется в материале.

По уголовному делу продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы.

К настоящему времени по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, назначены судебно-медицинские исследования.

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