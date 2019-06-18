РИАМО - 18 июн. В подмосковном музее-заповеднике «Горки Ленинские» 6 и 7 июля состоится V Международный фестиваль Игоря Бутмана «Jazzовые сезоны», на мероприятии выступят десятки российских и зарубежных джазовых музыкантов, сообщил журналистам во вторник руководитель Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман.

«В «Горках Ленинских» будет великолепная атмосфера, замечательный фестиваль. За пять лет получилась хорошая атмосфера: на лужайках сидят дети, родители, взрослые. Даже при плохой погоде было достаточное количество людей, чтобы поддержать музыкантов. В этом году будет замечательный состав участников, как российских, так и зарубежных», - сказал Бутман.

Он добавил, что хедлайнерами этого года станут всемирно известный трубач и концептуалист Кристиан Скотт, американский органист Ларри Шиллингам и его трио, Валерий Сюткин и его проект Light Jazz, а также резиденты фестиваля - Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Ранее в Московской области стартовал проект «Лето в Подмосковье», основная задача которого - привлечь туристов в небольшие города региона. В рамках проекта подготовлены разнообразные мероприятия и туристические маршруты. Кроме того, жителей Московской области ждут события под брендом «Подмосковные вечера», которые состоятся в каждом муниципалитете.