РИАМО - 18 июн. В деревне Жуковка Одинцовского городского округа началось строительства торгово-делового центра, площадь трехэтажного здания с подземной частью составит 8,1 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«По проекту в здании на первом этаже будут обустроены торговые помещения, зона разгрузки, административно-бытовые, складские и вспомогательные помещения, охранно-пожарный пост и котельная. На втором и третьем этажах разместятся кабинеты офисного назначения и санитарно-бытовые помещения», – говорится в сообщении.

На уровне подземных этажей предусмотрено размещение инженерно-технических помещений и автостоянки на 59 машино-мест. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком данного проекта выступает индивидуальный предприниматель.

«Возведение объекта планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Инспекторы выйдут с первой проверкой на объект 24 июня 2019 года», – отметил руководитель Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.