РИАМО - 18 июн. В городском округе Егорьевск к ответственности привлекли собственника сельскохозяйственного участка за сорняки и отсутствие мероприятий по защите почвы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Площадь участка земли – 3,39 гектара.

«Установлено, что собственником не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, а именно зарастании древесной, кустарниковой и сорной растительностью», – отмечается в сообщении.

В конце мая собственника земли Титова Ю.А. привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.