РИАМО - 18 июн. На территории Подмосковья в ближайшие часы и до вечера вторника прогнозируются кратковременные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в период с 13:30 до 21:00 часа 18 июня местами по Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Не рекомендуется парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улице жителям рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.