РИАМО - 18 июн. На территории Московской области во вторник ожидается гроза, усиление ветра, ухудшение видимости на дорогах, автолюбителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и не парковать машины возле деревьев, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Обращаем внимание автомобилистов: по прогнозам синоптиков, в Подмосковье в ближайшие часы и до 21:00 ожидаются кратковременные дожди, ухудшение видимости на дорогах, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», – отмечается в сообщении.

Министерство рекомендует соблюдать скоростной режим, быть предельно внимательными на дорогах, не парковать транспортные средства вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В Московском регионе днем во вторник ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.