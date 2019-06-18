РИАМО - 18 июн. Одобрены проекты реконструкции семи газопроводов в различных округах Москвы, общая протяженность объектов – 10 километров, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Суммарная протяженность газопроводов высокого, среднего и низкого давления, которые планируется реконструировать согласно проектам планировки – свыше 10 километров. Также одобрена реконструкция газораспределительного пункта «Свалочный» суммарной площадью около 3,5 тысяч квадратных метров», – сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Адреса объектов: улица Пресненский Вал, дом 8, корпус 1 – Столярный переулок, дом 14 (ЦАО), улица Новопесчаная – Чалаевский переулок (САО), улица Алабяна – улица Песчаная (САО), проезд завода «Серп и Молот» (ЮВАО), Канатчиковский проезд – улица Карьер (ЮАО, ЮЗАО), ГРП «Свалочный» – улица Новочеремушкинская (ЮЗАО), улица 6-я Лазенки (ЗАО).

Реконструкцию проведет АО «Мосгаз». Модернизация позволит улучшить качество газоснабжения действующих потребителей и присоединить к газовым сетям новые объекты.

«Проекты планировки территории будут вынесены на публичные слушания», – добавляется в сообщении.