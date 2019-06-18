РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. В подмосковных Люберцах могут организовать встречу Союза промышленников и предпринимателей с членами «Молодой Гвардии Единой России», говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Депутат Мособлдумы Игорь Коханый встретился с членами МГЕР Люберец. Встреча состоялась в целях реализации проекта «Единой России» «Локомотивы роста».

«Депутат Мособлдумы Игорь Коханый обсудил с молодежью вопросы личностного роста начинающих партийцев и парламентариев. Он напомнил, что в округе работает Союз промышленников и предпринимателей. В него входят крупнейшие предприятия округа: НПП «Звезда», «Тензо-М», «Люберецкий водоканал» и многие другие. Депутат сказал, что нужно организовать рабочую встречу с руководителем Союза», – говорится в сообщении.

Люберецких студентов интересовала возможность трудоустройства на период летних каникул. Председатель молодежного парламента Георгий Николаев отметил, что у молодежи есть желание принять участие в ярмарке вакансий для студентов и старшеклассников.

«Ребята косят траву на газонах, помогают рабочим в опиловке деревьев, высаживают цветы. Руководители предприятий всегда с удовольствием идут навстречу. На этой неделе нужно прийти к определенным договоренностям, чтобы молодежь, желающая летом поработать, успела это сделать», – отметил председатель совета депутатов Сергей Антонов.

Также студентам рассказали о необходимости понимания, что такое бюджет.

«Ближе к осени начнется формирование нового бюджета городского округа Люберцы. Когда он будет выноситься на рассмотрение Совета депутатов, вам нужно там присутствовать, чтобы у вас было понимание, как эта процедура проходит», – подчеркнул Антонов.

По итогам заседания принято решение провести встречу с активом МГЕР и молодежного парламента, на которой специалисты финансового управления расскажут, как формируется бюджет, из чего он состоит, как заполняется и кем принимается.