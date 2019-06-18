РИАМО - 18 июн. Сотрудники полиции Центрального округа столицы задержали подозреваемого в хищении у предпринимателя более 1 миллиона рублей путем мошенничества, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

«В полицию поступило заявление от 56-летнего приезжего мужчины. Он сообщил, что неизвестные, представляясь высокопоставленными сотрудниками различных учреждений, обещали за денежное вознаграждение помощь в выигрыше тендера на разработку месторождения полезных ископаемых. Но, получив денежные средства, свои обязательства не выполнили и перестали выходить на связь», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил свыше 1 миллиона рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Манежной площади задержали одного из подозреваемых – 53-летнего приезжего мужчину. Установлено, что злоумышленник не намеревался выполнить обещанное, так как не имел такой возможности.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и задержание соучастников данного противоправного деяния», — заключается в материале.