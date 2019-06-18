РИАМО - 18 июн. Каширский региональный оператор по вывозу мусора перешел на новый график работы, чтобы чаще вывозить отходы из синих контейнеров для раздельного сбора, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Московской области.

Каширский оператор обслуживает городские округа Луховицы, Ступино, Кашира, Зарайск, Котельники, Домодедово, Лыткарино, Озеры, Серебряные Пруды, Дзержинский и Коломенский, а также Ленинский район.

«По просьбе управляющих компаний на контейнерных площадках дополнительно выставляем контейнеры для раздельного сбора отходов (РСО). Видим, что они наполняются очень быстро. Именно поэтому нами было принято решение, что необходимо привлечь дополнительный персонал и перейти на двухсменный график работы», - сказал представитель ООО «Каширский региональный оператор».

Увеличение количества отходов в синих контейнерах снизит объем мусора, идущего на захоронение.

Контроль за деятельностью региональных операторов осуществляет министерство ЖКХ Московской области.

«По нашим данным, уже более половины жителей Подмосковья, проживающие в многоквартирном жилом фонде, перешли на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. Наш регион в числе первых субъектов РФ после принятия поправок в федеральный закон №89-ФЗ утвердил территориальную схему обращения с отходами в декабре 2016 года», - отметил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он отметил, что были изучены места образования, дальнейшего сбора, сортировки, перегрузки и переработки отходов, определены семь кластеров для выбора региональных операторов. В начале 2018 года территориальная схема прошла процедуру общественного обсуждения, по результатам которой были учтены замечания и предложения жителей. К 1 мая прошлого года был завершен конкурс по отбору региональных операторов.

На территории Московской области с 1 января 2019 года действуют семь региональных операторов в семи территориальных кластерах: в Алексинской зоне − ООО «Экомпромсервис», в Воскресенской − ООО «СПМ Долгопрудный», в Каширской − ООО «Каширский РО», в Ногинской − ООО «Хартия», в Рузской − ООО «Рузский РО», в Сергиево-Посадской − ООО «Растрим-МО», в Чеховской − ООО «МСК-НТ».