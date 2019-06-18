С 4 мая в Москве открыто 20 новых площадок для бракосочетаний. Это знаковые места столицы – от Московского планетария и «Москвариума» на ВДНХ до смотровой «Москвы-Сити» и стадиона «Спартак». Необычные площадки для заключения брака есть и в Подмосковье. За стандартную госпошлину в 350 рублей можно получить особую атмосферу и шикарные виды для фото. Заявления подаются через Госуслуги либо ЗАГС, за которым закреплена данная площадка, а бронировать даты лучше заранее из-за их популярности и графика плановых мероприятий. Куда подавать заявление, и какие еще моменты учесть, читайте в гиде РИАМО.

Московский планетарий

© Сайт Московского планетария

Московский планетарий, где ранее появилась возможность устраивать свидания под звездами, теперь открыт и для тех, кто решил связать себя узами брака. Пары, которые захотят зарегистрировать здесь свои отношения, смогут смело сказать, что их союз заключен на небесах. В планетарии на глазах будущих молодоженов зажжется Венера – планета-покровительница влюбленных, похожая на яркую желтую звезду. Не менее романтично в момент бракосочетания увидеть Северное сияние и звездный дождь, загадать желание и даже встретить рассвет в планетарии. Заявление подается, как обычно, не раньше, чем за год, но и не позднее, чем за месяц до даты заключения брака.

Адрес: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 5, стр. 1

Где подать заявление: Дмитровский отдел ЗАГС, Коровинское шоссе, д. 6, к. 2

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«Москвариум»

Открытый в 2015 году «Москвариум» на ВДНХ считается крупнейшим в Европе океанариумом, удаленным от побережья моря. Там обитает более 12 тысяч морских и пресноводных живых существ – от разноцветных морских звезд до огромных косаток. Теперь в «Москвариуме» можно не только заключить брак, но и воспользоваться дополнительными услугами – устроить фотосессию на фоне аквариумов или получить свидетельство о заключении «подводного» брака.

Адрес: Москва, ВДНХ

Где подать заявление: Дворец бракосочетания на ВДНХ, пр. Мира, д. №119, стр. 421

Смотровая башня «Федерация»

© Сайт Moscow-City.Online

С самой высокой смотровой площадки Европы «Панорама 360», расположенной на 89-м этаже небоскреба «Федерация» делового центра «Москва-Сити», открывается завораживающий вид на мегаполис. Новобрачные после церемонии бракосочетания могут спуститься на 62 этаж, в видовой ресторан Sixty. Это отличное место для свадебного банкета, откуда можно смотреть на облака сверху вниз. Кроме того, в «Москва-Сити» есть банкетные залы для свадебных застолий в башне «Око», башне 2000 и других небоскребах. http://moscow-city.online/facts/16411/

Адрес: Москва, Пресненская набережная, д. 12

Где подать заявление: Кутузовский отдел ЗАГС, Кутузовский проспект, д. 23, корп. 1

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Стадион «Спартак»

© официальный сайт ФК "Спартак" © официальный сайт ФК "Спартак" © официальный сайт ФК "Спартак" 1 из 3

Новый спорткомплекс под открытым небом, который лишь год назад принимал матчи ЧМ-2018, сегодня открыт и для желающих связать себя брачными узами. Огромное пространство поля, яркий дизайн, дух спортивных побед и возможность устроить фотосессию – порадуют фанатов футбола. Брачная церемония здесь придется по душе парам, которых объединяет страсть к этой игре. Кстати, идея свадеб на стадионах не нова – такая возможность есть, в том числе, на стадионе Сан-Паулу в Бразилии.

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, д. 69

Где подать заявление: Тушинский отдел ЗАГС, Химкинский бул., д. 14

Останкинская телебашня

Многие новобрачные и раньше посещали Останкинскую башню, а сегодня здесь возможна официальная регистрация браков и проведение свадебных банкетов в ресторане «Седьмое небо» (высота 334 метра). Останкинская телебашня, которая является самым высоким сооружением Европы (540 метров), может похвастаться сразу двумя смотровыми площадками: на нижней, расположенной на высоте 337 метров, есть стеклянный пол, а с верхней, открытой смотровой площадки, размещенной на высоте 340 метров, открывается обзор на 70 километров вокруг.

Адрес: Москва, 1-я Останкинская ул., д. 5

Где подать заявление: Медведковский отдел ЗАГС, ул. Молодцова, д. 1а

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Теплоход Crocus

© Сайт Теплохода Crocus

С 2015 года в Московской области разрешена регистрация брака в почти 10 музеях и усадьбах, а в июне 2018 года появилось еще одно выездное место для церемоний – теплоход Crocus, курсирующий по акватории Москвы-реки. Планируя свадьбу на теплоходе, стоит учесть, что он курсирует по Москва-реке лишь в период навигации – с мая по сентябрь.

Пожалуй, это самый экстравагантный способ зарегистрировать брак в Подмосковье. На нижней палубе могут одновременно поместиться несколько десятков человек – и еще останется место для красивого выхода молодоженов к столу регистрации. После этого новобрачные вместе с гостями могут выйти на верхнюю палубу и полюбоваться оттуда видами Москвы-реки. Из дополнительных услуг доступны банкет или фуршет, живая музыка, фотосессия и фейерверк.

Адрес: Красногорск, ул. Международная, д. 20

Где подать заявление: Красногорское управление ЗАГС, г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 38А

Зарайский кремль

В Зарайском кремле жених и невеста могут выбрать для проведения свадебной церемонии Зал русского или Зал зарубежного искусства. Отдельный зал работает для оформления документов. Сотрудники музея также могут устроить молодоженам интерактивную программу в зале этнографии, где выставлены предметы крестьянского быта XIX века. Кроме того, при желании пары здесь возможно зарегистрировать брак и обвенчаться в один день. Из дополнительных услуг – фотосессия и пр.

Адрес: Московская область, Зарайск, ул. Музейная

Где подать заявление: Зарайский отдел ЗАГС, г. Зарайск, 1-й микрорайон, д. 35

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Дом-музей Чайковского

Торжественные церемонии бракосочетания проводятся и прямо на крыльце дома-музея великого русского композитора Петра Ильича Чайковского в Клину, под музыкальное сопровождение его бессмертных произведений. Список дополнительных услуг для молодоженов широкий: прогулки по парку и зимнему саду, поездки в свадебных экипажах, запряженных лошадьми, посещение выставок, съемка фото и видео, а также фуршет. Ну а те, кто хочет более активного отдыха, смогут заранее пройти мастер-класс «Свадебный вальс» от клуба любителей бального танца «Реверанс».

Адрес: Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д. 48

Где подать заявление: Клинский отдел ЗАГС, Клин, ул. Миши Балакирева, д. 6/24

Музейный комплекс «Конный Двор»

© Сайт Музейного комплекса «Конный Двор»

Свадьба на «Конном Дворе» Сергиево-Посадского историко-художественного музея-заповедника – это церемония в старорусском стиле со всеми атрибутами: предметами крестьянского быта, красочными интерьерами и народными костюмами. В качестве дополнительных услуг сотрудники музея готовы предложить свадьбу в русских традициях. Жених и невеста пройдут все традиционные этапы: знакомство, сватовство, смотр двора, прощание невесты с подругами, венчание и застолье. Также пары могут заказать катание на лошадях и фотосессию.

Адрес: Московская область, Сергиев Посад, ул. 1-й Ударной Армии, д. 2

Где подать заявление: Сергиево-Посадское управление ЗАГС, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 88

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Усадьба «Вяземы»

© Сайт Усадьбы «Вяземы»

У влюбленных есть возможность заключить брак и в пушкинских местах Подмосковья – на территории Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина. Поэт прославил это место, описывая имение Онегина. Брачная церемония проходит в каминном зале главного дворца усадьбы Вяземы. За дополнительную плату для новобрачных могут устроить театрализованное представление, а также фотосессии на территории музея-заповедника или в залах дворца.

Адрес: Московская область, Одинцовский городской округ, поселок Большие Вяземы

Где подать заявление: Одинцовское управление ЗАГС, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28