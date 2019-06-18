РИАМО - 18 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала текущего года из лесов вывели и спасли 20 заблудившихся детей, власти региона взаимодействуют с центром поиска пропавших людей, добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», вертолетным отрядом «Ангел» и Российским союзом спасателей.

Воробьев провел встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой и уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой перед открытием II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов.

«Сегодня у нас проходит очередной слет добровольцев, волонтеров. Для Подмосковья эта тема актуальна, более 40% территории области — леса. В прошлом году у нас порядка тысячи человек было выведено из леса. Отдыхающих очень много, в этом году также уже 20 детей было выведено из леса и спасено», — сказал Воробьев.

Правительство Московской области взаимодействует с центром поиска пропавших людей, добровольческим поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт», вертолетным отрядом «Ангел» и Российским союзом спасателей, регулярно проводятся совместные учения, теоретические и практические занятия для сотрудников и добровольцев.

«В адрес форума поступило приветствие от президента РФ Владимира Путина, стало доброй традицией проводить его в доме правительства Московской области. В этом году 300 волонтеров приезжают из разных уголков нашей страны, чтобы обсудить, что изменилось, что получается, какая поддержка нужна, какие ресурсы. На этой площадке нам удается собрать всех участников организации поиска и показать лучшие практики и механизмы взаимодействия, которые показывают, что добровольцы могут и с МВД работать, и МЧС. Это дает другое качество, скорость в поиске», — подчеркнула Чупшева.

Для поиска пропавших детей налажена связь между системой-112 и Национальным мониторинговым центром помощи пропавшим и пострадавшим детям. Только за последние 2 года из лесов выведено почти 1,4 тысячи заблудившихся, более 120 из них — дети.

«В соответствии с поручением президента России по созданию ресурсных центров и организации волонтерской работы Московская область является примером, когда власти идут навстречу и поддерживают гражданские инициативы. Это особенно важно, когда речь идет о детях», — отметила Кузнецова.

Она добавила, что важно обсудить, как проводить профилактику: чтобы дети не только находились, но и не терялись.