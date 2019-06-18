РИАМО (БАЛАШИХА) – 18 июн. Трое жителей Балашихи подрались с тремя уроженцами ближнего зарубежья у супермаркета на Луговой улице в микрорайоне Железнодорожный, зачинщики драки привлечены к административной ответственности, в отношении одного из них возбуждено уголовное дело за кражу мобильного телефона, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

Ранее очевидцы происшествия разместили в социальных сетях информацию о том, что нетрезвые мужчины, обнажившись до пояса, затеяли драку возле супермаркета на улице Луговая в микрорайоне Железнодорожный Балашихи. Очевидцы вызвали полицию.

«Инцидент произошел вечером на улице Луговая, дом №2 между тремя местными жителями и тремя уроженцами ближнего зарубежья на фоне личного конфликта, в результате чего завязалась драка. Кроме того, один из участников конфликта, местный житель, заметил, что в момент драки у него украли мобильный телефон. Все шесть человек были доставлены в отдел полиции», – сказала сотрудник.

Она добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий у одного из уроженцев ближнего зарубежья обнаружили утерянный мобильный телефон.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы. Ему избрана мера пресечения в вид подписки о невыезде и надлежащем поведении. Зачинщики драки привлечены к административной ответственности», – заключила сотрудник.