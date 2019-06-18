РИАМО - 18 июн. Жители подмосковного Дмитрова начнут получать начисления за электроэнергию и газ от Московского областного единого информационно-расчетного центра единым платежным документом (МосОблЕИРЦ), тарифы и порядок начислений не изменятся, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Начисления произведут согласно законодательству на основании утвержденных тарифов, нормативов, а также с учетом объемов потребления.
Начиная с февраля 2019 года МосОблЕИРЦ поэтапно включает услугу «электроснабжение» в платежные документы жителей Дмитрова. Более 40 тысяч абонентов уже получают единые квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Также строка «электроснабжение» включается в отдельные платежные документы с начислениями за услугу «обращение с твердо-коммунальными отходами (ТКО)» и взносом на капремонт.
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