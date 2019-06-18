РИАМО - 18 июн. Жители подмосковного Дмитрова начнут получать начисления за электроэнергию и газ от Московского областного единого информационно-расчетного центра единым платежным документом (МосОблЕИРЦ), тарифы и порядок начислений не изменятся, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Начисления произведут согласно законодательству на основании утвержденных тарифов, нормативов, а также с учетом объемов потребления.

«Услуга «газоснабжение» включается в платежный документ на основании договора, заключенного между расчетным центром и акционерным обществом «Мособлгаз». Начисления для абонентов газораспределительная компания производит самостоятельно, затем эта информация направляется в единый расчетный центр», — говорится в сообщении.

Начиная с февраля 2019 года МосОблЕИРЦ поэтапно включает услугу «электроснабжение» в платежные документы жителей Дмитрова. Более 40 тысяч абонентов уже получают единые квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Также строка «электроснабжение» включается в отдельные платежные документы с начислениями за услугу «обращение с твердо-коммунальными отходами (ТКО)» и взносом на капремонт.