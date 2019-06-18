РИАМО - 18 июн. На шоссе в Волоколамском городском округе произошло столкновение двух транспортных средств, погиб один человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 13:33 на 98 километре Волоколамского шоссе в Волоколамском городском округе столкнулись два транспортных средства. В результате происшествия один человек погиб, один получил ранения», – отмечается в сообщении.

Министерство призывало всех участников дорожного движения в регионе быть внимательными и соблюдать ПДД.

В 2018 году смертность от дорожно-транспортных происшествий в Подмосковье уменьшилась на 8,3%. В Московской области наблюдается устойчивое снижение смертности населения в результате ДТП.