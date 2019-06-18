РИАМО - 18 июн. На улице Бакунинской в столице задержали мужчину, стрелявшего в другого человека, предположительно, из травматического пистолета, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Москве.

«В дежурную часть вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поступила информация, что на улице Бакунинской слышна стрельба. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них применил, предположительно, травматическое оружие, после чего скрылся в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

Стрелявшего мужчину нашли, ему 36 лет, он приезжий. Его передали полицейским, оружие изъяли.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц.