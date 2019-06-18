РИАМО - 18 июн. На участках Ленинградского шоссе начнут перекрывать движение в связи с реконструкцией инженерных сетей, первые два участка перекроют 20 июня, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Участок 1: боковой проезд Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1. Период: с 20 июня по 25 августа круглосуточно, поэтапное занятие одной полосы», — говорится в сообщении.

В этот же период движение ограничат по двум полосам на самом шоссе, также в районе дома 84.

С 14 по 30 сентября круглосуточно ограничат движение по Ленинградскому шоссе в районе дома 80, строения 1. Будут закрыты две полосы.