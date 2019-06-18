РИАМО - 18 июн. По требованию Россельхознадзора уничтожили партию эустомы из Голландии после того, как при осмотре срезов цветов на фитосанитарном посту «Западные ворота» в Можайском горокруге нашел карантинную для России табачную белокрылку, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР). Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Табачная белокрылка – опасный вредитель более 200 видов растений. Вред приносят ее личинки. При массовом размножении вредителя листья засыхают и опадают. На сладких выделениях развиваются различные сажистые грибы, снижается фотосинтез, теряется товарный вид, уменьшается урожайность.

Имаго табачной белокрылки переносит вирусные заболевания табака, огурцов, хлопчатника, томатов, цветочных культур, отчего гибнет до 80 % урожая.