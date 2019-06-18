РИАМО - 18 июн. Работники управления федеральной службы судебных приставов по Московской области и его структурных подразделений, а также члены их семей приняли участие в сдаче нормативов «Готов к труду и обороне» (ГТО), мероприятие прошло на стадионе «Зоркий» в Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

Мероприятие открыл главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

«Работники управления активно участвуют в мероприятиях тестирования комплекса ГТО. Это для нас не только досуг, но еще и мероприятие, направленное на сплочение коллектива и развития спортивных качеств работников службы», — отменил Коновалов.

В ходе сдачи нормативов судебные приставы имели возможность проверить себя в большинстве видов испытаний комплекса. Участники мероприятия сдавали бег на различные дистанции, подтягивание на перекладинах, плавание, метание мяча в цель, отжимание, наклон вперед из положения стоя и другие дисциплины.