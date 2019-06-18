РИАМО - 18 июн. Московское областное УФАС признало, что администрация села Смирновское и муниципальное казенное учреждение «Закупки» неправомерно отклонили заявку ООО «Энерго Строй Монтаж» от участия в электронных торгах на устройство уличного освещения в поселении Сосновское городского округа Солнечногорск, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Организаторы торгов отказали ООО «Энерго Строй Монтаж» в участии и представители общества пожаловалось в подмосковное УФАС на то, что отказ был неправомерным.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий администрации и учреждения и признало жалобу ООО «Энерго Строй Монтаж» обоснованной», — говорится в сообщении.

Также, Московское областное управление федеральной антимонопольной службы выдало администрации и учреждению обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.