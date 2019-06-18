РИАМО – 18 июн. Китайская компания Xiaomi объявила о старте продаж трех смарт-телевизоров Mi TV на российском рынке с 25 июня, сообщается на сайте kp.ru.



«Компания продемонстрировала смарт-телевизор Mi TV 4A с размером экрана в 32 дюйма, а также Mi TV 4S с 43-дюймовым и 55-дюймовым экранами. Первое устройство будет продаваться за 9 999 рублей, второе – за 19 999 рублей, цена третьего составит – 29 999 рублей», – отмечается в сообщении.



На ежегодной конференции в Москве китайская компания также анонсировала продажи смартфона Mi 9T, фитнес-браслета Mi Smart Band 4, а также беспроводных наушников Mi True Wireless Earphones.



Смартфоны, наушники и браслеты начнут продаваться в нашей стране с 18 июня.



Телевизоры же можно будет приобрести с 25 июня.