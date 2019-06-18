РИАМО – 18 июн. Владельца земли в Коломенском городском округе оштрафовали на 30 тысяч рублей за сорняковую растительность на участке по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В апреле 2019 года управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку исполнения требований ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений земельного законодательства в отношении Клементьева А. Н., собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 36,8 гектара, расположенного в Коломенском городском округе.

«В процессе проведения проверки установлено, что предписание в установленный срок не исполнено. Собственником не проведены обязательные мероприятия по защите земельного участка от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Участок не введен в сельскохозяйственный оборот и длительное время не используется», – отмечается в сообщении.

За повторное в течение года совершение административного правонарушения, управлением составлен протокол об административном правонарушении. Клементьеву повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства.

«Материалы административного дела направлены по месту регистрации собственника в судебный участок №364 района Хамовники города Москвы для принятия решения», – добавляется в материале.

В конце мая за повторное в течение года невыполнение предписания управления решением мирового суда Клементьев привлечен к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 30 тысяч рублей.