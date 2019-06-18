РИАМО - 18 июн. В Богородском городском округе Подмосковья по губернаторской программе «Мой подъезд» с начала года отремонтировали 138 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В текущем году в Богородском городском округе управляющие компании отремонтировали 138 подъездов, что составляет 33% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 420 подъездов», — сообщил министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» этого года уже отремонтировано более 3,5 тысяч подъездов из запланированных 14,5 тысяч, это около 26%.

В этом году затраты на ремонт подъездов в общей сложности составят 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина — субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Деньги также выделяются из бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«По желанию жителей было принято советующее решение о продлении срока действия программы. За все время действия программы было отремонтировано более 70 тысяч подъездов, что составляет около 90% от запланированного количества», — добавил Хромушин.

Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Жильцов призывают подходить к ремонту с креативом.

Подробная информация о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на сайтах муниципалитетов.