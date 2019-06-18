РИАМО – 18 июн. Серия бесплатных лекций и мастер-классов для детей и подростков «Конкурентные среды для тех, кому не надоело учиться» стартует с 19 июня в год празднования 80-летия ВДНХ в павильоне «Умный город», говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

«Важнейший навык, который необходимо воспитывать с детства – экономическая грамотность. Хорошо, когда человек с самых ранних лет понимает ценность труда, видит, как формируется правильное соперничество. На площадке проекта «Биржа торгов» запускаем серию мероприятий, которые помогут в формировании здоровых конкурентных отношений уже в тинейджерском возрасте», – заявил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он пояснил, что сочетание лекций и интерактивов позволит усваивать материал в простой форме, а выбор интересных тем занятий, возможно, станет первым шагом на пути к выбору будущей профессии.

Проект «Конкурентные среды» будет проходить еженедельно по средам с 14:00 до 17:00. Каждую неделю успешные предприниматели, бизнес-консультанты и коучи будут делиться своим опытом и рассказывать о том, как конкуренция повлияла на их профессиональный путь и помогла стать успешными, а также делиться секретами своего бизнеса.

Откроет серию выступлений эксперт в области туризма сети Intercontinental Сергей Митин. Так, 19 июня он расскажет слушателям о конкуренции на рынке туризма, о том, как интернет повлиял на рынок туристических услуг, какие направления туризма сегодня существуют и пользуются наибольшей популярностью.

«Также слушатели смогут узнать о том, что интересного и нового сегодня Москва предлагает туристам», – поясняется в сообщении.

Помимо этого, участники «Конкурентной среды» в рамках интерактива смогут почувствовать себя на месте туроператора и попробовать собрать наиболее конкурентоспособное предложение по туристическим пакетам.

Участие в мероприятии бесплатное по предварительной регистрации.