РИАМО – 18 июн. В Москве завершено строительство подземного пешеходного перехода в районе реконструкции Симоновской набережной, который имеет два выхода, оборудованных лестничными и колясочными спусками, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Мы завершили строительство подземного пешеходного перехода в районе «Парка развлечений» в Нагатинской пойме по проекту реконструкции Симоновской набережной от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда. Завершены отделочные работы, выполнен монтаж лифтового оборудования», – отметил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в настоящий момент ведется передача перехода эксплуатирующей организации.

Подземный пешеходный переход №1 располагается под съездом с проектируемого проезда 4062 на проспект Андропова. Длина тоннеля перехода – 30,4 метра, ширина – 4 метра, высота – 2,5 метра. Переход имеет два выхода, оборудованных лестничными и колясочными спусками, лифтами для маломобильных групп населения, перечисляется в материале.

Кроме того, на фризовые ступени площадки и нижние ступени маршевых лестниц нанесено предупреждающее тактильное покрытие.

«В составе проекта также ведется строительство моста через Кожуховский затон к «Парку развлечений». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, набережные будут обустроены по новым правилам, со значительным отступом от береговой линии, что позволит организовать у воды качественное общественное пространство для отдыха и прогулок», – подчеркнул Бочкарев.

По проекту реконструкции Симоновской набережной на участке от Южного речного вокзала до 2-го Южнопортового проезда предстоит построить и реконструировать 5,1 километра дорог (в том числе мост через Кожуховский затон – 678 метров), построить два подземных пешеходных перехода.