РИАМО - 18 июн. Мировой суд решил оштрафовать собственницу сельскохозяйственного назначения в Сергиево-Посадском городском округе на 40 тысяч рублей, взыскание наложили за неуплату штрафа за несоблюдение требований по защите и улучшению земель, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Ведомство установило нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 3,5 гектаров. Основой для этого послужили материалы местной администрации.

«Участок расположен в Сергиево-Посадском округе Московской области и принадлежит на праве собственности (гражданке — ред.), которая была привлечена к административной ответственности по части 2 статьи 8.7 Кодекса административных правонарушений (КоАП) РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», — говорится в сообщении.

В этой статье рассматриваются случаи, когда граждане не соблюдают установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению и защите земель, а также охраны почв от ветровой, водной эрозии.

«За неуплату административного штрафа в срок, управлением в отношении (гражданки — ред.) был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и материалы дела направлены в судебный участок №233 Сергиево-Посадского судебного района Московской области для принятия решения.

Решением мирового суда собственник привлечена к административной ответственности по части 1 статья 20.25 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.