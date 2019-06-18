РИАМО - 18 июн. Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в знак протеста против продления ареста порезал руки в СИЗО, ему незамедлительно оказали первую помощь, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления ФСИН России по столице.

«Во время судебного заседания 18 июня, проходившего в СИЗО 1 Москвы посредством видеоконференцсвязи, обвиняемый Шестун в знак протеста против продления ареста нанес себе незначительные порезы предплечья», - сказал собеседник агентства.

Шестуну незамедлительно оказали первую помощь, в госпитализации он не нуждается. ФСИН начал проверку по данному факту.

Шестун был арестован 14 июня 2018 года. Ранее ему предъявили обвинения в совершении мошенничества, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности. Фигурантами уголовного дела также являются Борис Криводубский и Сергей Самсонов.

По версии следствия, в 2010-2011 годах глава Серпуховского района (сейчас городской округ Серпухов) Александр Шестун провел силами районной администрации неофициальную проверку деятельности автономной некоммерческой организации по развитию физкультуры и спорта с целью установления сумм поступления и расходования денежных средств. Получив необходимую информацию, Шестун предложил за вознаграждение оказывать общее покровительство фактическому руководителю данной организации.

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