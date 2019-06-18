РИАМО - 18 июн. Резервные дни основного периода государственной итоговой аттестации стартовали в столице, экзамены напишут 9 тысяч выпускников прошлых лет, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки Москвы.

17 июня выпускники уже написали ЕГЭ по географии и литературе. Во вторник прошли экзамены по истории и физике. А 20 июня проведут ЕГЭ по биологии, химии, информатики и ИКТ,24 июня – базовой и профильной математике, 26 июня – по русскому языку, 27 июня – устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 28 июня – по обществознанию и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам. Также 1 июля выпускники смогут написать ЕГЭ по любому из учебных предметов.

«Всего на участие в ГИА-11 в резервные дни основного периода в Москве зарегистрировано свыше 9 тысяч выпускников прошлых лет», – сказал руководитель регионального центра обработки информации Андрей Постульгин.

Сдать экзамены в резервные дни основного периода могут выпускники прошлых лет, которые хотят сдать ЕГЭ впервые или улучшить результаты. Также к сдаче допускаются выпускники текущего года, не явившиеся или не завершившие экзамен в основные дни по уважительной причине, и те, кто не набрал минимальный балл по русскому языку или математике.

«При совпадении двух предметов по выбору в один календарный день основного периода выпускнику текущего года предоставлена возможность участия в ГИА-11 по одному из учебных предметов в предусмотренные расписанием резервные дни», – дополнил Постульгин.

Расписание экзаменов, сроки публикации результатов и подачи апелляций можно узнать на официальном сайте регионального центра обработки информации Москвы.