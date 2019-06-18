РИАМО – 18 июн. Инсталляция из макета самолета И-16 и фонтана появится в центре Москвы, все работы планируют завершить в конце июля, говорится в сообщении пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы.

«В Таганском районе Центрального округа Москвы проводится благоустройство сквера имени В.В. Талалихина. Помимо озеленения, замены газонов, и цветников, установки фонарей и новых садовых диванов тут будет организована новая историческая зона в память о подвиге летчика-истребителя Виктора Талалихина», – отмечается в сообщении.

Уже установленный на территории сквера памятник герою Советского Союза В.В. Талалихину будет дополнен мемориальной стелой, а также инсталляцией макета самолета И-16.

«Именно на самолете И-16 в ночь на 7 августа 1941 года Виктор Васильевич совершил свой подвиг. Одним из первых летчиков-истребителей, при обороне воздушных подступов к Москве, он совершил ночной воздушный таран немецкого самолета-бомбардировщика», – напоминается в материале.

За выполнение боевой задачи Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

«Проект благоустройства сквера имени В.В. Талалихина на каждом этапе проходит обсуждение с жителями близстоящих к скверу домов», – подчеркивается в сообщении.

Именно москвичи высказали пожелание внести в проект напоминание о подвиге летчика-истребителя.

«После доработки проекта будет установлена инсталляция из макета самолета И-16 и фонтана», – поясняется в материале.

Работы будут завершены к концу июля.