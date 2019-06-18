РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. Бесплатный мастер-класс по тайскому боксу от «Люберецкого спортивного объединения Зевс» пройдет 19 июня в подмосковных Люберцах, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель Люберецкого спортивного объединения «Зевс» Александр Сметанин.

«В среду, 19 июня, в 18:00 приглашаем на открытую тренировку по тайскому боксу. В этот раз активно отработаем классические удары и блоки ногами», – сказал Сметанин.

Он добавил, что тренировка рассчитана на широкую аудиторию. По словам Сметанина, интересно будет как новичкам, так и тем, кто уже знаком с миром боевых искусств. В программе: специальные физические упражнения среднего уровня сложности, техника тайского бокса, классические связки, комбинации, «вертушка», парные практические наработки, растяжка.

С собой необходимо иметь свободную спортивную одежду: шорты или спортивные брюки, футболку. Все оборудование и снаряды выдадут, однако, если имеются свои перчатки, их лучше приносить с собой.

Для участия в мастер-классе необходимо записаться по телефону: 8(916)429-68-12 – Алексей, 8(964)792-71-35 – Александр.

Бесплатный мастер-класс по тайскому боксу пройдет по адресу: Томилино, микрорайон Птицефабрика, дом 15А, Стадион «Урожай».