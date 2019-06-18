РИАМО - 18 июн. Управление Росреестра по Москве с начала года приняло 115,7 тысячи заявлений в электронном виде на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости – в 1,8 раза (плюс 84%) больше, чем за первые пять месяцев прошлого года (62,7 тысячи), сообщается на сайте ведомства.

В мае получено 25,8 тысячи обращений онлайн, что на 6% меньше апреля (27,4 тысячи). В сравнении с маем прошлого года, когда было получено 18,04 тысячи заявлений онлайн, рост составил 43%.

«В частности, в мае на четверть выросло число электронных обращений от юридических лиц, однако снизился интерес к электронным услугам со стороны физических лиц и нотариусов», – говорится в сообщении.

Количество принятых заявлений от органов государственной власти сопоставимо с показателем прошлого месяца.