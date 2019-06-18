РИАМО – 18 июн. Завершено строительство второго корпуса детского дома «Пансион «Наш дом» в районе Ростокино на северо-востоке столицы, объект планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Здание возводится в Будайском проезде, владение 5, строение 1 (СВАО, Ростокино) за счет инвестора. На объекте ведется итоговая проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о вводе объекта в эксплуатацию», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Новое здание с открытым внутренним двором примыкает к существующему детскому дому «Пансион «Наш дом». Четырехэтажная новостройка позволит дополнительно принять около 75 детей и создаст для них комфортные условия проживания.

«В корпусе будет размещена столовая на 120 мест, у детского пансиона также появится бассейн 5,4 на 10 метров. На верхних этажах оборудуют спальни, комнаты воспитателей, игровые, комнаты занятий, общие комнаты и другие. Кроме того, оборудуют актовый зал для различных мероприятий», – перечисляется в материале.

В проекте особое внимание уделяется качеству строительных материалов, которые должны быть безвредны для здоровья детей.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам детского пансиона в (районе - ред.) Ростокино привлекаются специалисты Центра экспертиз, которые проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – подчеркнул Антосенко.