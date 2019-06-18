РИАМО - 18 июн. В России с 2016 по 2018 год наблюдается увеличение количества добровольческих организаций по поиску детей на 35%, сообщила во вторник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

«По данным 41 субъекта с 2016 по 2018 годы число волонтерских организаций по розыску пропавших без вести несовершеннолетних увеличилось на 35%. Из них реально принимают участие в розыске фактически 92%, то есть немного цифры снизились с 2016 года на 3%», – сказала Кузнецова в ходе II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов в доме правительства Московской области.

Она отметила, что также произошло снижение числа волонтерских организаций, с которыми взаимодействует МВД, СК и МЧС России.

«Снижение произошло небольшое, но все же оно есть. В 2018 году – 74%, в 2016 году – 80%. О чем это говорит? Ранее было множество общественных организаций, но остались те, которые реально работают. При этом отмечается рост числа проведенных совместных учений поисковых организаций и правоохранительных органов на 55%. <…> Но проводятся они не везде, увеличение идет там, где уже налажено взаимодействие», – добавила Кузнецова.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии принимают участие принимают участия представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса и добровольные поисково-спасательные отряды.

Цель проведения форума – привлечение внимания общественности к данной проблеме и устранение барьеров при взаимодействии добровольцев и органов власти в сфере поиска пропавших людей.

Деловая программа форума посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.