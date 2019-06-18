РИАМО – 18 июн. Известный видеоблогер Юрий Хованский будет помогать депутату Госдумы Василию Власову и выступать в качестве эксперта в обсуждениях, которые касаются молодежной повестки, они уже обсудили необходимость поправок в закон об оружии.



Ранее самый молодой депутат Госдумы Василий Власов выбрал Хованского в качестве своего помощника на общественных началах.



«Юрий Хованский поднимает социально значимые темы. Это темы, связанные с продуктами питания эконом-класса, а также программа на его канале «Шаверма-патруль», где он сравнивает фастфуд в Петербурге. Идеи, которые мы с ним уже обсудили: упрощение порядка получения разрешения на ношение травматического оружия. Наверное, внесем поправки в закон об оружии. И второе – порядок налогообложения видеоблогеров. Мы проговаривали вопрос о том, чтобы освободить их от налогообложения за деньги с рекламы, если у них меньше какого-то числа подписчиков», – заявил Власов в эфире Радио «Комсомольская правда».



Депутат убежден, что такое сотрудничество позволит законодателям лучше понимать молодежь.



Сам Хованский рассказал, что необходимо связующее звено между Думой и комментаторами в интернете. Пока он будет заниматься обращениями, чтобы определить вопросы, которые волнуют пользователей Рунета.



«Что касается оружия, то совершенно дебильный опыт столкновения с бюрократией у людей, которые хотят получить разрешение. Занялись этом вопросом мы после того, как участились случаи нападения на школы. Учителя и так каждый год проходят медосмотр, так почему бы им не дать разрешение на травматическое оружие в упрощенном порядке? В нужный момент, если не дай бог кто-то придет стрелять, учителя дадут отпор. Если нападающие будут знать, что учителя вооружены, то это отобьет все желание стрелять в школе», – сказал блогер.



Сейчас на YouTube-канале Хованского почти четыре миллиона подписчиков. Его видео собрали уже около 840 миллионов просмотров.