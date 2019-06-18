РИАМО – 18 июн. Свежие плоды манго из Вьетнама изъяли в ходе досмотра у пассажира в аэропорту «Шереметьево», экзотические плоды заражены восточной фруктовой мухой, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В пассажирском терминале международного аэропорта «Шереметьево» 12 июня при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля ручной клади пассажира, прибывшего рейсом из Вьетнама, были обнаружены признаки заражения свежих плодов манго карантинным для РФ объектом – восточной фруктовой мухой в жизнеспособном состоянии.

«В дальнейшем это подтвердилось результатом лабораторной экспертизы, проведенной специалистом Всероссийского центра карантина растений (ВНИИКР)», – отмечается в сообщении.

В соответствии с фитосанитарным законодательством России, зараженные экзотические фрукты запрещены к ввозу и уничтожены.