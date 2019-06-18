РИАМО - 18 июн. В подмосковном Домодедове по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали 149 подъездов, что составляет 32% от плана, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В текущем году в Домодедове запланирован ремонт 460 подъездов. Всего в Подмосковье по программе этого года «Мой подъезд» было отремонтировано более 3,5 тысяч подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 26% подъездов», – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В регионе по поручению губернатора Андрея Воробьева продолжается реализация приоритетного проекта – программа софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». Основная цель программы – в кратчайшие сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,2 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

«По желанию жителей было принято советующее решение о продлении срока действия программы. За все время действия программы было отремонтировано более 70 тысяч подъездов, что составляет около 90% от запланированного количества подъездов», – отметил Хромушин.

Участие в программе «Мой подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

«Мы призываем управляющие организации и самих жителей подходить к процессу ремонта креативно, чтобы уйти от стандартного, обыденного и скучного ремонта подъезда. Для этого рекомендуем использовать трафареты, монтировать крючки для сумок и мусорные ящики для корреспонденции и ненужной рекламы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», – заключил министр.