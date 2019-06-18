РИАМО - 18 июн. За последние пять лет в России почти на треть снизилось количество пропавших несовершеннолетних, в то же время есть необходимость обратить внимание на усовершенствование статистического учета разыскиваемых детей, сообщила во вторник уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова.

«За последние пять лет, с 2014 по 2018 годы, численность разыскиваемых несовершеннолетних снизилась на 30% - с 9 тысяч до 6 тысяч. Снизилась и численность несовершеннолетних, оставшихся в розыске на конец года, - на 15,5%. Тем не менее ежегодно – это более тысячи ненайденных детей», - сказала Кузнецова в ходе II Всероссийского форума добровольных поисково-спасательных отрядов в доме правительства Московской области.

Она отметила, что есть необходимость обратить внимание на усовершенствование статистического учета разыскиваемых детей.

«Если мы говорим о статистике МВД, у нас в розыск объявлены 5248 несовершеннолетних, а Следственным комитетом проведено более 15 тысяч проверок по факту безвестного исчезновения несовершеннолетних. Цифры даже при первом приближении не бьются, они в разы отличаются, нужно посмотреть внимательно, чтобы мы с вами имели точное представление о динамике, которая есть в отношении двух этих процессов», - добавила Кузнецова.

По ее словам, не только необходимо наладить взаимодействие с добровольцами и общественными организациями, но также нужно отрегулировать межведомственный контакт.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса и добровольные поисково-спасательные отряды.

Цель проведения форума - привлечение внимания общественности к данной проблеме и устранение барьеров при взаимодействии добровольцев (волонтеров) и органов власти в сфере поиска пропавших людей.

Деловая программа форума посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.