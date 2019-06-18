РИАМО - 18 июн. Строительство присоединительного водовода к восточной системе водоснабжения в городском поселении Электроугли Богородского городского округа завершилось на 96 процентов, сейчас там ведутся работы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Пуск водовода в эксплуатацию позволит в сжатые сроки значительно улучшить качество водоснабжения, а также создаст двукратный резерв мощности для развития города и жилищного строительства.

«В 2019 году плановое увеличение водопотребления из Восточной системы водоснабжения составит около 5,5 тысяч кубических метров в сутки; к 2025 году этот показатель возрастет до 10 кубических метров в сутки. Данные мероприятия существенно улучшат качество питьевой воды для 20 тысяч жителей Электроуглей», — говорится в сообщении.

Водовод возводят в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Чистая вода» и государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

Финансирование осуществляется за счет средств, выделенных согласно государственной подпрограмме «Чистая вода», утвержденной постановлением правительства Московской области.

В 2019 году в рамках губернаторской программы «Чистая вода» планируется построить и модернизировать 37 водозаборных узлов. Это позволит улучшить качество водоснабжения 70 тысяч жителей региона.

«Так как крупные населенные пункты Подмосковья уже обеспечены чистой питьевой водой, существующие проблемы с водоснабжением носят локальный характер. Поэтому в 2019 году основной объем программы «Чистая вода» будет реализован в небольших поселениях, население которых не превышает 5 тысяч человек», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что губернаторская программа «Чистая вода» реализуется в Московской области с 2014 года.