РИАМО – 18 июн. Подмосковная Госавтоинспекция напоминает водителям двухколесного транспорта о необходимости соблюдения правил дорожного движения (ПДД), так как они являются самыми уязвимыми участниками дорожного движения, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В Московской области сотрудники Госавтоинспекции в разгар мотосезона проводят тематические мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий среди любителей двухколесного транспорта.

«В ходе мероприятий автоинспекторы поясняют водителям и пассажирам мототехники, что они являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения. В отличие от автомобилистов, мотоциклисты могут получить серьезные травмы даже в случае незначительного ДТП», – говорится в сообщении.

Также полицейские напоминают о необходимости быть более осторожными и внимательными на дороге, обязательно соблюдать дорожные правила и всегда помнить об использовании специальных средств защиты в виде шлема и защитной экипировки.

«Отдельное внимание сотрудники Госавтоинспекции уделили начинающим скутеристам, организовав для них тематический экскурс с показом тематических видеороликов, привели примеры опасных дорожных ситуаций, рассказали о том, как их избежать, напомнили о неукоснительном соблюдении скоростного режима и правила маневрирования», – дополняется в материале.

В завершении мероприятия каждому участнику организаторы вручили тематические листовки.