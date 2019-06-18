РИАМО - 18 июн. Минэкологии проверяет информацию, полученную из Дмитровского городского округа, о гнездовании белого аиста – редкой птицы, которая находится под особой охраной в Московской области с 1979 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Краснокнижную птицу наблюдали жители деревни Кунисниково, которые сообщили об этом в министерство. В случае подтверждения информации о новом местообитании аиста она будет включена в Банк данных по объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Московской области», – говорится в сообщении.

По данным орнитологов, белый аист гнездится, в основном, в западных районах. Местообитания этих птиц были зафиксированы при обследовании ООПТ «Аринкинский» в Лотошинском районе, «Леса Борисовского лесничества» и «Вейна» в Можайском городском округе, «Красностанское Москворечье» (Рузский и Можайский городские округа), «Журавлиная родина» (Талдомский и Сергиево-Посадский городские округа) и ряде других.

Белые аисты гнездятся в населенных пунктах сельского типа или рядом с ними. Птицы устраивают гнезда на водонапорных башнях, телеграфных столбах, колокольнях, сломанных деревьях. С марта по август аисты заботятся о птенцах, поэтому в этот период нежелательно проводить работы, связанные с обслуживанием и ремонтом водонапорных башен, на крышах которых устроены гнезда.

Зачастую люди начинают подкармливать аистов, в том числе несвойственной им пищей – колбасой, соленой рыбой и другими продуктами.

«Минэкологии обращается к жителям Подмосковья с просьбой не делать этого: птицы должны питаться сами. Кроме того, аисты болезненно реагируют на громкие звуки, поэтому рядом с ними нельзя шуметь», – говорится в материале.