РИАМО - 18 июн. В Московской области юридические лица в массовом порядке заключают договоры на вывоз мусора после масштабных проверок, уже заключено свыше 3 тысяч договоров, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

«С 1 июня юридическими лицами, работающими на территории Московской области, заключено уже более 3 тысяч договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работа по заключению договоров активизировалась после масштабных проверок, которые проводит областной Госадмтехнадзор», – сказал Пестов.

Помощь в проведении проверок сотрудникам Госадмтехнадзора оказывают внештатные инспекторы, административные комиссии муниципальных образований, представители общественности, добавил вице-губернатор.

«Организации, не имеющие договоров, образовывают мусор, который не вывозится или вывозится незаконно в непредназначенные для этого места. Мы получаем значительное количество обращений от жителей по поводу несанкционированных навалов мусора, который в том числе образуется по вине таких организаций. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 1 июня Госадмтехнадзор проводит тотальные проверки юридических лиц и принимает все предусмотренные законодательством меры для того, чтобы договоры на вывоз мусора были заключены», – подчеркнул Пестов.

Проверка наличия договоров с региональным оператором проводится у всех юридических лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Московской области, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы. Это предприятия сферы торговли и услуг, организации и учреждения, СНТ, объекты транспортной инфраструктуры.

«Особое внимание уделяется проверке наличия договоров на услугу по обращению с ТКО в дачных поселках и СНТ. В летний период там находится большое количество людей, а условия для цивилизованного сбора мусора зачастую не созданы», – отметил Пестов.

В случае отсутствия договора на вывоз мусора в отношении нарушителей может быть применен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц, и до 250 тысяч для юридических лиц по статье 8.2. Кодекса РФ об административных правонарушениях, напоминается в материале.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор накапливается в серых баках для смешанных отходов и в синих баках, куда попадает предварительно разделенный жителями «сухой» мусор (бумага, металл, картон, пластик). Введение раздельного сбора отходов позволяет сократить объемы захоронения мусора на полигонах.