РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В подмосковной Балашихе после жалобы жителей вывезли мусор возле подъездов домов №№3 и 5 на улице Солнечной, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жители Балашихи написали на портал жалобу на плохую уборку мусора у подъездов №№1, 2, 3 дома №5 и у подъезда №1 дома №3 по улице Солнечная. Они отметили, что управляющая компания «Квартал» не вывозит мусор около подъездов.

«ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрело ваше обращение и сообщает, что вывоз отходов по адресу: Балашиха, Солнечная улица, №№5 и 3 осуществлен. (фото прилагается)», – сказал заместитель директора филиала «Подмосковный» Денис Иванов.

Портал «Добродел» начал работу в 2015 году. Он предназначен для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.