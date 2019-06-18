РИАМО – 18 июн. Сговор на торгах между двумя фирмами выявили на аукционе, проводимом в городском округе Озеры, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее были выявлены признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Стройразвитие М» и ООО «Ремстройдор» с целью поддержания цены на электронном аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту здания МУДО «Озерская ДШИ».

«В ходе проведения электронного аукциона указанные общества отказались от конкурентной борьбы, вследствие чего снижение начальной максимальной цены контракта составило лишь 0,5%», – отмечается в сообщении.

По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Стройразвитие М» и ООО «Ремстройдор» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции», признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.