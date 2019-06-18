РИАМО – 18 июн. В настоящее время подавляющее большинство российских регионов не подготовили регламенты взаимодействия власти с добровольцами, сообщила во вторник генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева.

Во вторник в доме правительства Московской области проходит второй Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, крупнейших госкорпораций, бизнеса и добровольные поисково-спасательные отряды.

«У нас действительно нормативы и законы все приняты, но также в соответствии с законом необходимо было всем федеральным ведомствам разработать регламенты взаимодействия организаций с добровольцами. <…> 90% регионов такие регламенты не разработали. Это значит, что мы не можем зайти в школы с нашими уроками по профилактике пропажи, либо как дети должны себя вести, если они потерялись. Я считаю, это, в том числе сегодня, для нас повод для обсуждения», - сказала Чупшева в ходе форума.

Как отметила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова, основным вопросом на форуме является взаимодействие госорганов с добровольцами.

«Я хочу сказать, что очень важно, чтобы ведомства и волонтеры нашли друг друга. Это главный поиск сегодняшнего форума. Чтобы он был эффективный, конечно, нам очень важно держать руку на пульсе, отслеживать реальную картину действия», - сказала Кузнецова.

Цель форума добровольных поисково-спасательных отрядов - привлечь внимание общественности к данной теме и устранить барьеры при взаимодействии добровольцев и органов власти в сфере поиска пропавших людей.

Деловая программа мероприятия посвящена вопросам профилактики пропаж в группах риска, использованию новых технологий при проведении поисково-спасательных работ, проблемам межведомственного взаимодействия, а также вопросам финансирования ресурсных центров в регионах.