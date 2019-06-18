РИАМО - 18 июн. Трое мужчин с ножом напали на водителя машины Kia Rio на улице Беловежской в столице, они похитили сотовый телефон и скрылись, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 17 июня в 00:04 в службу «02» от водителя ООО 1983 года рождения поступило сообщение о разбойном нападении по адресу: Москва, улица Беловежская, дом 81.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 16 июня в 23:55 по указанному адресу трое неизвестных, следовавших в качестве пассажиров в автомобиле Kia Rio под управлением владельца, угрожая ему предметом, похожим на нож, открыто похитили сотовый телефон, скрылись», - сказа собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 8 тысяч рублей. По данному возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой».