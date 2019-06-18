РИАМО - 18 июн. В ТиНАО задержан 17-летний подросток, попытавшийся изнасиловать 55-летнюю женщину в подъезде дома, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 28 апреля на Сиреневом бульваре в Троицке.

«Подросток решил совершить в отношении женщины 1963 года рождения действия сексуального характера. Он проследовал за ней в подъезд и напал на нее», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.