РИАМО - 18 июн. В составе жилого комплекса в поселении Сосенское в Новомосковском административном округе построят дошкольное образовательное учреждение на 225 мест, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Согласована проектная документация на строительство двухэтажного детского сада в поселении Сосенское. Образовательная организация будет рассчитана на 225 мест. Помимо восьми групповых ячеек в здании запроектированы музыкальный и физкультурные залы, помещения для проведения кружковых занятий и медицинский блок», – сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Групповые ячейки будут располагаться отдельными блоками, в их составе предусмотрены: раздевальная, групповая, спальная, буфетная и туалетная комнаты. При этом помещения групповых и спален будут отделены трансформируемыми перегородками, с возможностью объединения в общее пространство в период бодрствования детей.

В рамках проекта в детском саду запланировано совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющими таких ограничений. Для этого в здании будут созданы все необходимые условия, в том числе установлен лифт для безбарьерного доступа, а также организованы комфортные места для обучения, игр и отдыха.

Благоустройство территории предполагает размещение девяти площадок, включая спортивную с газонным покрытием. Кроме того, будут установлены теневые навесы, наружное освещение территории, малые архитектурные формы и высажены зеленые насаждения.