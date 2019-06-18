РИАМО - 18 июн. На станции Московского метрополитена «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии появились новые навесы, чтобы защищать лестничные сходы от осадков, строительство навесов до конца лета завершат еще на шести станциях, а на «Черкизовской» основные работы уже завершились, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы столичной подземки.

«Всего на «Волжской» установили четыре навеса – по одному над каждым из входов в метро. Их установка не только защитит конструкции станции от негативного воздействия окружающей среды, но и повысит безопасность и комфорт пассажиров. На лестницах больше не будут скапливаться снег и дождевая вода, а в самом переходе и на станции станет намного теплее в холодное время года, а в жаркое – наоборот, прохладнее», - сказал собеседник агентства.

Строительство навесов до конца лета завершат еще на шести станциях московского метро: «Преображенская площадь», «ВДНХ», «Нагатинская», «Улица 1905 года», «Войковская», «Ботанический сад». На станции «Черкизовская», которая также входила в этот перечень, основные строительно-монтажные работы уже завершились. Входы перечисленных станций защитят 28 навесов, дизайн которых органично вписывается в городские пространства. Для навесов на семи станциях строители используют в общей сложности свыше 150 тонн металлоконструкций и 2 тысячи квадратных метров витражного остекления.

«Сейчас работы по установке навесов выполнены в среднем на 80%. В ходе ремонта работники также обновят гранитную облицовку ступеней и внутренние системы подогрева. На лестницах уложат 2 тысячи квадратных метров натурального гранита. Кроме того, на станциях поменяют свыше 5 километров кабельных линий и 490 светодиодных энергосберегающих светильников. Они дают больше света и потребляют меньше электроэнергии», - подчеркнул сотрудник пресс-службы.

Современные навесы при входах на станции Московского метрополитена появляются с 2015 года. Сейчас на различных станциях в центре Москвы и в отдаленных районах отремонтировано и установлено свыше 160 навесов. Их можно увидеть на станциях «Дмитровская», «Автозаводская», «Орехово», «Ясенево», «Крестьянская застава» и других.

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