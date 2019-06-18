РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 18 июн. Светодинамический фонтан в Центральном парке подмосковных Люберец планируют ввести в эксплуатацию до 20 июля, сообщил журналистам глава городского округа Владимир Ружицкий.

Во вторник Ружицкий проинспектировал ход работ по монтажу фонтана.

«Такого фонтана в Люберцах нет, в этом будет его особенность. Мы планировали изначально фонтан в этом месте, но тут был газопровод. При помощи правительства Московской области и губернатора Андрея Воробьева мы эту трубу перенесли. Фонтан в Центральном парке будет украшением Люберец. Я надеюсь, что до 20 июля мы введем его в эксплуатацию», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что диаметр фонтана составит 16 метров, высота – 15 метров. Он будет светодинамическим – по вечерам его будут подсвечивать под музыку. Репертуар будет состоять из 10 мелодий.

Финансирование выделено из федерального, областного и муниципального бюджетов. Всего выделили 49 миллионов рублей.

Территорию возле фонтана благоустроят – восстановят плиточное покрытие дорожек, установят лавочки.